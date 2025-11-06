عاجل- مدبولي: البنية التحتية كانت المفتاح الحقيقي لجذب الاستثمارات إلى مصر

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يؤكد أهمية الإنفاق على البنية التحتية في دعم الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما حققته الدولة المصرية من نجاحات في مجال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات الأخيرة، يعود في الأساس إلى الاستثمارات الضخمة التي وجهت إلى تطوير البنية التحتية في جميع القطاعات.

وقال مدبولي في تصريحاته خلال كلمته بمراسم توقيع عقد الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية في منطقة "علم الروم" بمطروح:

"لولا هذا الإنفاق الذي تم على البنية التحتية في كل المجالات، لما كنا نستطيع ولا ننجح في جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات وكل المجالات الأخرى"، مؤكدًا أن الدولة كانت تدرك تمامًا أن الاستثمار في البنية الأساسية هو الركيزة الأولى للانطلاق الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في خططها لتوسيع مشروعات البنية التحتية، باعتبارها حجر الأساس لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات أصبحت تمثل اليوم ضمانة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.