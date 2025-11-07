نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- لا معوقات لسير عملية تصويت المصريين في اليونان بانتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن السفارة المصرية في اليونان فتحت أبواب اللجنة الفرعية بالقنصلية منذ الساعة التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن عملية التصويت تسير بسهولة ويسر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة «القاهرة الإخبارية» أن عددًا من المصريين حضروا للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، موضحًا أن بعض المواطنين الذين ينتمون لمحافظات المرحلة الثانية تم توجيههم بعدم إمكانية التصويت في هذه المرحلة.

وأشار المراسل إلى أن العملية الانتخابية تجري دون أي مشكلات، مع تواصل مستمر بين السفير عمر عامر، رئيس اللجنة، والهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل أي عقبات محتملة، موضحًا أن اليوم الجمعة يمثل يوم عمل عادي في اليونان، وأنه من المتوقع زيادة الإقبال على التصويت غدًا السبت، الذي يصادف العطلة الأسبوعية، طوال اليوم.

ولفت إلى أن السفارة المصرية واتحادات الجالية في اليونان نفذت حملات توعية مسبقة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن التصويت حق دستوري لكل مواطن مصري يساهم في بناء مصر الحديثة.