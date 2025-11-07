نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سرايا القدس" تعلن عن تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة، عن تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين للجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان صادر عن "السرايا" أنه: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنقوم بتسليم جثة أحد أسرى العدو الصهيوني مساء اليوم".

هذا ووسع الجيش الإسرائيلي عمليات نسف المباني في المناطق الجنوبية للقطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي طال شرق مخيم البريج ومخيم جباليا وشرق دير البلح وسط القطاع، إلى جانب إطلاق نار مكثف شرق خانيونس. كما شنت الطائرات غارات على غزة وخان يونس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته للاتفاق من خلال شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة بالقطاع.

ولقي 241 شخصا مصرعهم فيما أصيب 609 آخرون وانتشلت جثامين 513 قتيلا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 11 أكتوبر 2025،

وأقر الجيش الإسرائيلي بقتل فلسطينيين بعد إطلاق النار عليهما بزعم عبورهما "الخط الأصفر" واقترابهما من قواته وسط القطاع.