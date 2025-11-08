نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تستخرج رفات الضابط هدار غولدن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوجه لمنزل عائلته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم السبت، بان التقديرات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتزايد حول قيام حركة "حماس" باستخراج رفات الضابط هدار غولدن من رفح.

كما أشارت القناة إلى أن إسرائيل لم تتلق حتى الآن أي مؤشرات من الوسطاء حول احتمال تسليم جثة للمحتجز الإسرائيلي هذه الليلة.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أجرى زيارة مساء السبت إلى منزل عائلة الجندي هدار غولدن.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أبدى استعداده للسماح بمرور نحو 200 مقاتل من حماس من مدينة رفح مقابل استعادة رفات الجندي هدار غولدن.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن رئيس الأركان أيال زمير قال إنه مستعد للنظر في إخراج نحو 200 من المسلحين في رفح فقط مقابل استعادة رفات الضابط هدار غولدين المحتجز منذ 2014 في غزة.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأيام الأخيرة اقتراحا يقضي بالسماح بعبور آمن لنحو 200 مقاتل من حماس موجودين في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة، مقابل إعادة جميع جثث الأسرى إلى إسرائيل".

من جهتها، لفتت "القناة 12 "إلى أن "إسرائيل ستوافق على مرور آمن للمقاتلين إذا أكدوا التخلي عن أسلحتهم"، فيما قال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ليس بصدد السماح بمرور آمن لـ200 مقاتل من حماس".

وأوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية الأربعاء أن الاتفاق ينص على إعادة جميع المختطفين، وذلك في إشارة إلى 200 مسلح من حماس محاصرين في أنفاق رفح بمنطقة تسيطر عليها إسرائيل، وأضاف نتنياهو: "حتى الآن أعيد جميع الأحياء، وآمل أن تعاد قريبا كل جثامين المختطفين القتلى".