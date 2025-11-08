نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلومبرغ": ترامب يخطط للسفر أكثر عبر الولايات المتحدة عام 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفر بشكل أكبر ضمن حملته الانتخابية وانتخابات الكونغرس الوسيطة عام 2026، بسبب مخاوفه من تكرار السيناريو الذي حدث خلال فترة رئاسته الأولى.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في 24 أغسطس أن السلطات الأمريكية تركز ليس على الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2028، بل على انتخابات الكونغرس الوسيطة المقبلة في عام 2026، حسب ما ذكرت صحيفة "بلومبرغ".

ومن المتوقع أيضا أن يزيد ترامب عدد رحلاته في عام 2026 ضمن حملته الانتخابية والانتخابات الوسيطة، فهو يرغب بشدة في تجنب تكرار سيناريو الانتخابات الوسيطة في فترته الأولى، عندما حصل الديمقراطيون على السيطرة على مجلس النواب، وتوقفت أجندة ترامب التشريعية، وحاولوا إجراء مساءلة عزل ضده مرتين.

سيقوم ترامب والسيناتور الجمهوري من ساوث كارولينا ليندسي غراهام (المدرج في القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين) بتنظيم البطولة الثالثة السنوية في نوفمبر، والتي ستكون، وفقا لتقارير صحيفة "بوليتيكو"، أول فعالية شخصية لرئيس البيت الأبيض ضمن الدورة الانتخابية لعام 2026.

ولم يعلق البيت الأبيض على خطط الرئيس، لكن مصادر من محيطه كانت قد أفادت سابقا أن الرئيس الأمريكي ينوي دعم الجمهوريين شخصيا للحفاظ على السيطرة على مجلسي الكونغرس.