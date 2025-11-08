نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرهان يزور مراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، بزيارة ميدانية لمراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة بالولاية الشمالية.

وتفقد البرهان على مستوى الخدمات المقدمة للنازحين، مشيرا إلى "روح التكافل الاجتماعي السائدة في المجتمع السوداني".

وأكد البرهان اهتمام الدولة بمعالجة قضايا النازحين وتمكينهم من العيش الكريم، مبينا أن الحكومة تضع قضية النازحين في سلم أولوياتها.

ووجه كل الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاجتماعي بضرورة توفير الخدمات الضرورية للنازحين والعمل على إزالة كل المعوقات التي تعترض ممارسة حياتهم الطبيعية.

وأشار البرهان إلى "المعاناة التي واجهوها والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل المليشيا الإرهابية في الفاشر".

ويذكر أن "قوات الدعم السريع" أعلنت في 26 أكتوبر استيلاءها على مقر الفرقة السادسة مشاة من الجيش السوداني المتمركز في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المستمر من أجل المدينة التي كانت أكبر معقل للقوات الحكومية في شمال دارفور.