نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انتهاء التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمدينة لوس أنجلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت لجان الاقتراع في مدينة لوس أنجلوس أبوابها بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء فترة الاقتراع التي بدأت في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة أمس السبت، وهو ما يعادل التاسعة مساءً في لوس أنجلوس وفق فروق التوقيت العالمية.

غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع سير التصويت في الخارج

تابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات عملية فتح وإغلاق اللجان الانتخابية في الخارج على مدار يومي التصويت، من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بنظام دقيق وبشكل يتوافق مع القواعد المنظمة لتصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس النواب.

قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج وفق القرار 56 لسنة 2025

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 56 لسنة 2025 بشأن ضوابط التصويت للمصريين بالخارج. وينص القرار على حق كل مصري مقيم بالخارج في الإدلاء بصوته متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساريًا متضمنًا الرقم القومي.

كما شدد القرار على أن يكون التصويت عبر الاقتراع السري العام المباشر، وأن يقوم الناخب بنفسه بالإدلاء بصوته، بينما يُجرى التصويت داخل مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية أو أي مقار أخرى تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

تشكيل لجان الاقتراع والفرز في الخارج

أوضحت الهيئة أن لجان الاقتراع والفرز بالخارج تشكل من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء أصليون من العاملين بوزارة الخارجية، وذلك لضمان الشفافية ودقة الحصر العددي للأصوات.

وفي حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم عند انتهاء الموعد المحدد، يتم تحرير كشف بأسمائهم وتستمر عملية التصويت حتى الإدلاء بآرائهم بالكامل.

تمثيل المرشحين في اللجان الانتخابية بالخارج

يحق لكل مرشح أو ممثل القائمة طلب تعيين من يمثله في اللجان الانتخابية بالخارج، بشرط أن يكون ضمن قاعدة بيانات الناخبين، على أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع، والتي بدورها تخطر وزارة الخارجية والبعثات المعنية بأسماء ممثلي المرشحين.