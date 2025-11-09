نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إطلاق قافلة "زاد العزة" الـ68 إلى غزة محمّلة بـ280 ألف سلة غذائية ومساعدات عاجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد عن إطلاق قافلة زاد العزة رقم 68 محمّلة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة لقطاع غزة، ضمن الجهود المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع ودعمهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

280 ألف سلة غذائية و185 طن دقيق ضمن المساعدات

تضمنت القافلة الجديدة حمولة ضخمة تشمل:

280 ألف سلة غذائية متنوعة.

185 طنًا من الدقيق.

أكثر من 2700 طن مستلزمات طبية وإغاثية تشمل الأدوية، المستلزمات الجراحية، أدوات الرعاية الصحية، ومواد الإغاثة العاجلة.

أكثر من 1200 طن مواد بترولية للمساهمة في تشغيل المخابز والمستشفيات وخدمات الطوارئ داخل القطاع.

ويأتي إطلاق هذه الشحنات في إطار تأكيد الدور المصري في تقديم الدعم الغذائي والطبي والإغاثي المستمر لأهالي غزة.

قوافل “زاد العزة”.. تاريخ ممتد من الدعم المتواصل لغزة

انطلقت مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" لأول مرة في 27 يوليو الماضي، حيث حملت أولى القوافل آلاف الأطنان من الإمدادات الأساسية التي شملت:

سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، أدوات العناية الشخصية، إلى جانب أطنان من الوقود، وذلك بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية داخل القطاع وضمان استمرار الخدمات الحيوية.

جهود مصر الإنسانية مستمرة تجاه غزة

تؤكد مصر من خلال هذه القافلة استمرار التزامها بدعم غزة وتوفير الاحتياجات الضرورية، إذ تعمل مختلف الجهات المعنية على تسيير قوافل إغاثية متعددة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لضمان وصول المساعدات بشكل منظم وسريع إلى مستحقيها داخل القطاع.