عاجل- اضطراب كبير في السفر بالولايات المتحدة.. إلغاء 1500 رحلة جوية لليوم الثاني بسبب الإغلاق الحكومي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد استمرار اضطراب حركة الطيران بعد إلغاء نحو 1500 رحلة جوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر وتأثيره على إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

وتعد هذه الإلغاءات جزءًا من تباطؤ الحركة الجوية في بعض أكثر مطارات البلاد ازدحامًا، بينما لا يزال ملايين المسافرين يعانون من تأجيل رحلاتهم واضطراب خطط سفرهم، خاصة مع اقتراب عطلة عيد الشكر.

تفاصيل الإلغاءات وتأثيرها على المسافرين

وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، ألغت شركات الطيران الأمريكية يوم السبت 1460 رحلة جوية، مع توقعات بارتفاع هذه الأرقام خلال الأيام المقبلة إذا استمر الإغلاق.

وأكدت التقارير أن التأثير لم يصل بعد إلى اضطراب واسع النطاق في حركة السفر، لكن الوضع يشير إلى تفاقم الأزمة في الأيام المقبلة، خصوصًا مع ضغط عطلة نهاية الأسبوع وحركة السفر المكثفة.

تحدثت المسافرة إيمي هولجوين، 36 عامًا، والتي كانت متجهة من ميامي إلى جمهورية الدومينيكان، قائلة: "جميعنا نسافر ولدينا وجهات محددة. نأمل أن تتمكن الحكومة من حل هذا الأمر سريعًا".

أبرز المطارات المتأثرة بالإغلاق

أثرت الأزمة على 12 مدينة أمريكية رئيسية، حيث شهدت مطارات مثل:

أتلانتا

نيوارك

سان فرانسيسكو

شيكاغو

نيويورك

تأخيرات ملحوظة في الرحلات بسبب نقص موظفي مراقبة الحركة الجوية، الذين يمثلون قلب العمليات في المطارات الأمريكية.

كان مطار شارلوت، كارولاينا الشمالية الأكثر تضررًا يوم السبت، حيث تم إلغاء 120 رحلة قادمة ومغادرة بحلول منتصف النهار، ما ألقى بظلال من الفوضى على المسافرين المحليين والدوليين.

أسباب الإلغاء وأثر الإغلاق الحكومي

أوضح مسؤولون أن سبب الإلغاءات الرئيس هو نقص العاملين في إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بسبب الإغلاق الحكومي، ما أدى إلى تباطؤ حركة المرور الجوية في أكثر من 37 برج مراقبة ومركزًا للطيران في البلاد.

وبجانب ذلك، تأثرت بعض المدن مثل شارلوت ونيوارك، نيو جيرسي بنقص الموظفين، مما أدى إلى تأخير إضافي للرحلات وتأثير متسلسل على باقي شبكة الطيران الأمريكي.

وأشار المحللون إلى أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى اضطراب أوسع في قطاع السفر، لا يقتصر على الطيران فقط، بل يشمل أيضًا الاقتصاد المحلي، قطاع السياحة، وسلسلة الإمدادات والسلع المرتبطة بعطلة عيد الشكر.

ردود فعل المسافرين والشركات

تحدث عدد كبير من المسافرين عن صعوباتهم في إعادة جدولة رحلاتهم، مع تأكيد شركات الطيران أنها تعمل على تخفيف الأثر على العملاء وتقديم خيارات بديلة، لكن ارتفاع عدد الإلغاءات يزيد من ضغط العملاء على خطوط الدعم والمطارات.

وأوضحت بعض الشركات أن هذه الإلغاءات جزء من خطة الطوارئ لتقليل الأضرار، لكن مع استمرار الإغلاق الحكومي، هناك توقعات بأن يزداد حجم التأخير والإلغاء بشكل كبير خلال الأيام القادمة.

توقعات الأيام القادمة وتأثير العطلات

يشير الخبراء إلى أن الاضطرابات ستتفاقم مع اقتراب عطلة عيد الشكر الأمريكية، والتي تشهد أكبر حركة سفر على مدار العام.

وتخشى السلطات والشركات من أن انقطاع الشحن وتأخير الطيران قد يؤدي إلى نقص في بعض السلع الموسمية في المتاجر، بالإضافة إلى تأثيره على الاقتصاد المحلي والسياحة.