نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط توترات متصاعدة بالقدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، في تصعيد جديد للتوترات الأمنية في المدينة، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، في بيان لها، أن 833 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحماية كاملة من قوات الاحتلال، في ما يمثل استمرارا لسياسة الاحتلال الممنهجة تجاه الأماكن المقدسة الفلسطينية.

اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملاتها الأمنية في الضفة الغربية، حيث اعتقلت اليوم 9 فلسطينيين من مدن متفرقة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجاءت الاعتقالات كما يلي:

ثلاثة فلسطينيين من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

فلسطينيان من مخيم العين غرب نابلس.

فلسطينيان من محافظة بيت لحم.

مواطن من مدينة رام الله.

آخر من بلدة عجة جنوب جنين.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق التوترات المستمرة بالضفة الغربية، والتي تشهد بين الحين والآخر عمليات مداهمة واعتقال واسعة من قبل قوات الاحتلال، ما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي في المناطق الفلسطينية.

إغلاق يعبد وعمليات عسكرية في سلوان

وعلى صعيد آخر، واصلت قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي إغلاق مداخل بلدة يعبد جنوب جنين، بعد اقتحامها يوم الجمعة الماضية، وتحويل بعض المنازل المحيطة بمداخل البلدة إلى ثكنات عسكرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وحاصرت منزلًا بشكل كامل، في محاولة لفرض السيطرة العسكرية على المنطقة، وسط استنكار واسع من السكان المحليين والمجتمع الدولي.

قصف مسير في خان يونس واستشهاد فلسطيني

وفي قطاع غزة، ارتفع منسوب التوتر بعد أن استشهد فلسطيني صباح اليوم الأحد في قصف مسير شنه الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال تواصل إطلاق الرصاص بشكل مكثف في مناطق شرق خان يونس، بينما واصلت الزوارق الحربية الإسرائيلية استهداف محيط ميناء غزة، ما زاد من حالة الهلع بين المدنيين، خصوصًا في المناطق الساحلية.

حصيلة الشهداء والإصابات منذ وقف إطلاق النار الأخير

وارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، إلى 242 شهيدًا ونحو 614 مصابًا، كما تم انتشال 522 جثمانًا من تحت الأنقاض.

وفي المقابل، تم استلام جثامين 300 شهيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم التعرف على 89 منها حتى الآن.

وعلى صعيد الأعداد الإجمالية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغت حصيلة الشهداء 69،169 شخصًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و170،685 مصابًا، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وفق الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.

ردود الفعل المحلية والدولية

يأتي اقتحام المسجد الأقصى في وقت حساس تشهده الأراضي الفلسطينية، حيث تعبر الجماهير الفلسطينية عن رفضها لهذه السياسات الاستفزازية، كما حذرت الفصائل الفلسطينية من استمرار انتهاكات الاحتلال.

ودعت السلطات الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي، وحماية المدنيين والأماكن المقدسة، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.