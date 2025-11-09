نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيدان يتوجه إلى واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم غد الاثنين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن.

تأتي هذه الزيارة في توقيت حساس، يتزامن مع وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن صباح اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى العاصمة الأمريكية منذ عقود.

وفقا لتقارير إعلامية، يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللمسات الأخيرة على مبادرة دبلوماسية محتملة تشمل تفاهمات أمنية بين سوريا وإسرائيل، وانضمام دمشق إلى الإطار العام للاتفاقات الإبراهيمية — كما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.

ويُنظر إلى التزامن بين زيارتي فيدان والشرع على أنه مؤشر على تداخل المصالح الإقليمية في سوريا، حيث تسعى تركيا إلى حماية مصالحها الأمنية في الشمال السوري، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية من خلال دمج دمشق في شبكة أمنية ودبلوماسية أوسع.

ومن المتوقع أن تحظى الزيارة التركية باهتمام دولي واسع، لا سيما في ظل التداعيات المحتملة على التوازنات الإقليمية، واحتمال تأثيرها على مسار إعادة الإعمار، ومستقبل العلاقات بين تركيا وسوريا، ودورها في أي تسوية مستقبلية للملف السوري.