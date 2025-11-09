نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق الحكومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت من تزايد تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وسط استمرار تعليق عمل الحكومة الفيدرالية، مع توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الإغلاق.

وقال بيسينت في مقابلة مع قناة ABC: "لقد رأينا تأثير (الإغلاق الحكومي) على الاقتصاد منذ اليوم الأول، لكن الوضع يزداد سوءا".

وأضاف: "كان لدينا اقتصاد مذهل تحت قيادة الرئيس ترامب في الربعين الأخيرين، والآن هناك تقديرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي هذا الربع قد ينخفض إلى النصف إذا استمر توقف عمل الحكومة".

يذكر أن العام المالي الجديد بدأ في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر دون إقرار ميزانية حكومية، مما أدى إلى توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة.

وألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين في هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه قد يستخدم هذه الفترة لإجراء "تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين والمدفوعات" وإلغاء البرامج التي لا تروق للجمهوريين.

وكان رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت قد حذر في 5 أكتوبر من أن استمرار الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 15 مليار دولار أسبوعيا، في ظل عدم وضوح مدة استمرار هذه الأزمة المالية.