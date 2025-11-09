نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئاسة نيجيريا: عدد ضحايا هجمات الإرهابيين في البلاد تقلص بنسبة 81% منذ 10 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن عدد ضحايا هجمات الإرهابيين في نيجيريا تقلص بنسبة 81% منذ عام 2015.

وأشار مكتب الرئيس في بيان له، يوم الأحد، إلى أن "هذا يدل على تكثيف عمليات مكافحة الإرهاب وتحسين التعاون بين الأجهزة الأمنية والمناطق المتضررة".

وأضاف المكتب أنه خلال العام الأخير تم القضاء على أكثر من 13 ألف إرهابي، واستسلم أكثر من 124 ألف شخص من المسلحين وأفراد عائلاتهم للحكومة.

كما أكد أن 2.1 مليون نازح داخل نيجيريا تمكنوا من العودة إلى منازلهم.

جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب سلطات نيجيريا بحماية المسيحيين في البلاد، ولم يستخدم التدخل العسكري في هذا البلد لغرض محاربة الإرهابيين، متهما سلطات نيجيريا بأنها لم تعمل بشكل كاف لمحاربتهم.