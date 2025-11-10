نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه رؤساء كبرى شركات التعهيد العالمية في القمة العالمية لصناعة التعهيد 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر تفتح ذراعيها للاستثمار وتواصل بناء قدراتها الرقمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش مشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استهل الرئيس اللقاء بالترحيب بقيادات الشركات المشاركة، موجهًا الشكر لهم على ثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والتي تجسدت في توقيع 55 اتفاقية جديدة مع وزارة الاتصالات لإضافة 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكد الرئيس أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية، والتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا وصناعة التعهيد.

استراتيجية وطنية لتحويل القطاع إلى ركيزة إنتاجية

أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة وضعت استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع إنتاجي يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، مشددًا على أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لهذه الاستراتيجية. وأوضح أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الدولية، وتسعى إلى دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية لتحقيق طفرة في هذا المجال.

دعم المستثمرين وتذليل العقبات

وخلال الحوار التفاعلي مع قيادات الشركات، أعرب ممثلوها عن تقديرهم لمناخ الاستثمار في مصر، وما توفره الدولة من تسهيلات لتوسيع أعمالهم. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تدعم المستثمرين الأجانب بشكل كامل، وتحرص على إزالة أي عقبات قد تواجههم، مشيرًا إلى أن استقرار مصر وسط التحديات الإقليمية يعد من أهم عوامل الجذب للاستثمار، وأن هذا الاستقرار ينبع من وعي الشعب المصري وإصراره على التنمية والتقدم.

وزير الاتصالات: صناعة التعهيد ركيزة جديدة للاقتصاد المصري

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات أصبح القطاع الاستراتيجي الرابع في مسار النمو الاقتصادي إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة، مشيرًا إلى أن صناعة التعهيد باتت ركيزة رئيسية في استراتيجية الدولة لتحويل القطاع إلى قطاع إنتاجي. وأوضح أن أعداد المتدربين ارتفعت من 4 آلاف إلى 800 ألف متدرب سنويًا، وأن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تشمل إنشاء 24 مركزًا للإبداع في مختلف المحافظات وتطبيق برامج تدريب رقمية عن بُعد.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة "الرواد الرقميون" التي يشرف عليها الرئيس السيسي مباشرة، تستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة سنويًا بمنح كاملة، مؤكدًا أن الدولة تقدم حوافز للشركات العالمية تشمل دعم التدريب ورد الأعباء التصديرية. كما كشف أن صادرات مصر الرقمية في مجال التعهيد تضاعفت بين عامي 2022 و2024، وأن القطاع ينمو بمعدل يتراوح بين 14 و16٪ سنويًا، مما رفع مساهمته في الناتج القومي من 3.2٪ عام 2018 إلى 6٪ في عام 2025، في حين حافظت مصر على تصدرها لإفريقيا في سرعة الإنترنت للعام الخامس على التوالي.

السيسي: مصر منفتحة على الإبداع والاستثمار

وفي ختام اللقاء، شدد الرئيس السيسي على أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يسعى إلى العمل والإبداع، مؤكدًا إصرار الدولة على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين الأجانب، ومواصلة دعم صناعة التعهيد باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي المصري.