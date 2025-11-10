نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسقبال حافل للشرع أمام البيت الأبيض بعد انتهاء اجتماعه مع ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتشد مئات السوريين لتحية الرئيس السوري أحمد الشرع أمام البيت الأبيض قبل قليل، وذلك بعد اجتماع عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ولم يصدر حتى الأن أي تصريحات تتعلق باجتماع الشرع مع ترامب، لكنه تزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تعليق فرض عقوبات قانون قيصر على سوريا، وأن الإدارة الأمريكية تراجع حاليا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

وأكدت الخزانة الأمريكية أنه لم تعد هناك عقوبات أمريكية شاملة على سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد الشرع اجتماعا موسعا مع الجالية السورية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك.

من جهته، أثنى الوزير الشيباني على مساهمة الجالية في دعم سوريا، بينما أشاد المبعوث الأمريكي براك بدورها في تعزيز التفاهم والعلاقات السورية–الأمريكية.

ودعا الشرع في ختام اللقاء إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والمشاركة في البرامج الوطنية.