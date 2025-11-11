نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| لافروف يتهم بريطانيا بمحاولة اختطاف مقاتلة روسية "ميغ-31" وصواريخ كينجال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستواجه صعوبة كبيرة في التبرؤ من مسؤوليتها بعد الكشف تورطها في محاولة اختطاف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31".

التفاصيل كاملة حسب جهاز الأمن الفيدرالي

قال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "كشف جهاز الأمن الفيدرالي كل شيء بتفصيل كبير، ولا أعلم كيف سيتنصل البريطانيون من مسؤوليتهم، مع أن قدرتهم على التظاهر بالبراءة معروفة للجميع".

بريطانيا تحاول تعويض فقدان قوتها

أشار الوزير الروسي إلى أن بريطانيا فقدت الآن إمبراطوريتها وقوتها الاقتصادية والعسكرية، لكنها تحاول تعويض ذلك عبر تحركاتها السياسية والإعلامية.

لندن ووسائل الإعلام في مرمى الانتقاد

اتهم لافروف لندن ووسائل الإعلام البريطانية بشن حملة إعلامية موسعة، قائلًا: "أود لفت الانتباه إلى حالات التغطية الإعلامية غير المهنية والمضرة، ولا سيما من قبل وسائل الإعلام البريطانية، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي".

إحباط عملية اختطاف مقاتلة ميغ-31

في وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية مشتركة بين أوكرانيا وبريطانيا لاستهداف **طائرة ميغ-31 الروسية** القادرة على حمل صواريخ فرط صوتية من نوع "كينجال".

تجنيد طيارين مقابل ملايين الدولارات

كشف الجهاز أن استخبارات كييف حاولت تجنيد طيارين روس، وعرضت عليهم مبلغ ثلاثة ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة المزودة بصواريخ "كينجال".

محاولة التجنيد كانت في خريف 2024

أفاد الطيار المستهدف بأن كييف والدول الغربية حاولت تجنيده في خريف عام 2024 لتنفيذ عملية اختطاف الطائرة الحاملة للصاروخ "كينجال"، لكن العملية فشلت بفضل جهود جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.