نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| لافروف ينفي مزاعم استئناف روسيا للتجارب النووية ويؤكد استعداد موسكو للحوار مع واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمناقشة الشكوك المثارة حول قيام موسكو بإجراء تجارب نووية سرية، مؤكدًا أن هذه الاتهامات غير صحيحة ولا أساس لهتصريحات لافروف حول الحفريات السرية

وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "مستعدون لمناقشة الشكوك التي أثارها زملاؤنا الأمريكيون حول قيامنا بحفريات سرية في أعماق الأرض والقيام بشيء ما هناك"، موضحًا أن روسيا تأمل في توضيح جوهر هذه التصريحات.

الاختبارات المسموح بها لحاملات الطائرات

وأشار الوزير إلى أن اختبار حاملات الطائرات دون أسلحة نووية ليس محظورًا، وأن مثل هذه الأنشطة لا تعتبر انتهاكًا لأي اتفاقيات دولية متعلقة بالأسلحة النووية.

نفي تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية

وأضاف لافروف: "لا أستطيع الجزم بما يكمن وراء موقف الولايات المتحدة من التجارب النووية، لأن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استئناف التجارب المزعوم في روسيا والصين غير صحيح فيما يتعلق بالتجارب النووية وتجارب الأسلحة النووية".

استياء روسيا من الأهداف الجيوسياسية الأمريكية

وأردف لافروف قائلًا: "روسيا تعرب عن استيائها من تصريحات واشنطن بأنها عبر التجارب النووية، تسعى لتحقيق أهداف جيوسياسية، مما يشكل خروجًا كبيرًا عن مفهوم عدم تقبل الحرب النووية".