عاجل| كوب30 من قلب الأمازون.. القمة المناخية الأكبر في مواجهة تحديات الأرض

أحمد جودة - القاهرة - من قلب منطقة الأمازون البرازيلية، واحدة من أكثر المناطق حساسية بيئيًا على كوكب الأرض، افتُتح مؤتمر الأطراف الثلاثون للمناخ "كوب30" في مدينة بيليم.

هذه المرة، لم يُعقد المؤتمر داخل قاعات مغلقة، بل وسط غابات كانت تُلقب سابقًا بـ "رئة الأرض"، قبل أن تتعرض للحرائق واستغلال البشر المفرط للموارد الطبيعية.

البرازيل تحت الأضواء بسبب إزالة الغابات

البرازيل، الدولة التي لطالما وُضعت تحت المجهر بسبب ارتفاع معدلات إزالة الغابات، تستضيف اليوم قمة تعتبر من أصعب مفاوضات المناخ في التاريخ الحديث.

العالم يقف على حافة نقطة تحول حرارية، مع توقع تجاوز حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، الحد الذي حذر العلماء من أن تجاوزه سيقود إلى تغيرات مناخية لا عودة عنها.

الأمازون رمز عالمي وأهمية استضافة القمة

قال أحمد فتحي، رئيس مؤسسة "واي إل اي" وخبير التغيرات المناخية، إن استضافة البرازيل للقمة في الأمازون جاءت تتويجًا لتعهدات سابقة منذ قمة غلاسكو ومشاركة الرئيس البرازيلي في قمة شرم الشيخ، مؤكدًا على رمزية المنطقة كـ "رئة الكوكب".

غياب القوى الكبرى وتأثيره على التوازن الدولي

أشار فتحي إلى أن غياب الولايات المتحدة عن القمة وانسحابها سابقًا من اتفاقية باريس يمثل خللًا كبيرًا في التوازن الدولي بشأن العمل المناخي.

وأضاف أن المملكة المتحدة لم يكن لها حضور فعال، ما يعكس ضعف الإرادة السياسية لدى بعض القوى الكبرى.

إطلاق مبادرات بيئية مهمة

رغم التحديات، شهدت القمة إطلاق مبادرات رئيسية، أبرزها آلية تمويل الغابات الاستوائية ومبادرة لخفض انبعاثات غاز الميثان، أحد أكثر الغازات تأثيرًا على الغلاف الجوي، وهو ما يعكس جهود المجتمع الدولي للحد من الاحتباس الحراري.

تحديات لوجيستية وبنية تحتية في البرازيل

قال د. تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية والبيئية وخبير المناخ، إن القمة تواجه تحديات تنظيمية واقتصادية ولوجيستية كبيرة، مشيرًا إلى ضعف البنية التحتية في البرازيل وعدم الجاهزية الكاملة لاستضافة حدث بهذا الحجم.

التحول للطاقة النظيفة ضرورة عاجلة

شدد شعلة على أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا تدريجيًا، بل أصبح ضرورة ملحة في ظل تصاعد الكوارث المناخية والأضرار الاقتصادية، حتى في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، مؤكدًا أن تكلفة التأخر في التحول أصبحت باهظة وتتطلب تسريع وتيرة التغيير.

موقف الولايات المتحدة والتحديات الداخلية

وانتقد شعلة موقف الولايات المتحدة التي تمتلك احتياطيًا نفطيًا ضخمًا، معتبرًا أن ذلك يشكل عائقًا أمام التزامها الكامل بسياسات المناخ.

لكنه أشار إلى أن هناك مؤسسات ومجتمع مدني أمريكي يقاوم هذه السياسات، ما قد يشكل نقطة تحول إيجابية إذا استمرت الضغوط الداخلية والدولية.