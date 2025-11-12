العالم اليوم - طريقة جديدة لاكتشاف أمراض القلب عبر الرنين المغناطيسي

انتم الان تتابعون خبر طريقة جديدة لاكتشاف أمراض القلب عبر الرنين المغناطيسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 02:04 صباحاً - كشفت دراسة حديثة عن بروتوكول اختبار جديد باستخدام الرنين المغناطيسي، يمكنه أن يحدد المرضى الذين يعانون من آلام صدرية مرتبطة بالقلب، حتى لو بدت شرايين القلب الرئيسية لديهم طبيعية في الفحوص المعتادة.

وخلال اختبار تصوير الشرايين التاجية المعتاد، يستلقي المرضى على طاولة، في حين يبدأ الأطباء في حقن الصبغة في الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب، وهو إجراء يهدف إلى تحديد الأماكن في الأوعية الأكبر التي يكون تدفق الصبغة فيها ضعيفاً أو منعدماً.

وقال الدكتور كولين بيري، قائد الدراسة من جامعة غلاسغو، في بيان: "قد يعاني الأشخاص من ذبحة صدرية حتى عندما تبدو الشرايين مفتوحة بشكل طبيعي".

وأضاف: "عندما تكون نتيجة تصوير الأوعية الدموية سلبية، يتعين على الأطباء التفكير في إجراء أشعة التصوير بالرنين المغناطيسي لمراقبة تدفق الدم أثناء ممارسة المرضى للتمارين الرياضية، ولا سيما النساء، لأنهن أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية في الأوعية الصغيرة التي لا تُكتشف في كثير من الأحيان".

وتابع: "من خلال قياس تدفق الدم من اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب، اكتشفنا شيوع مشكلات الأوعية الدموية الصغيرة".

وخلال الدراسة، خضع 250 بالغا ممن يعانون من آلام في الصدر، لكن لم تظهر الفحوص المعتادة إصابتهم بانسداد في الشرايين التاجية، لاختبارات تصوير القلب بالرنين المغناطيسي، وذلك وفقا لما أفاد به فريق بيري الطبي في الاجتماع العلمي لجمعية القلب الأمريكية، الذي اختتم في الآونة الأخيرة في نيو أورليانز.

وأُبلغ الأطباء والمرضى بنتائج اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب تحت الضغط، للمساعدة في توجيه التشخيص والعلاج.

أما في المجموعة الأخرى، فاستندت قرارات العلاج فقط إلى نتائج تصوير الأوعية الدموية بالطرق المعتادة، ولم يكشف عن نتيجة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمجهود.

وبعد أن أجرى الأطباء مراجعة لصور التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب بالمجهود، تم تشخيص نحو نصف المشاركين في الدراسة بالإصابة بذبحة صدرية، مقارنة بأقل من واحد من بين كل مئة ممن خضعوا للفحوص المعتادة.

وكان أكثر من نصف مصابي الذبحة الصدرية خلال الدراسة من النساء.

وقال بيري: "ما خلصت إليه دراستنا يفتح طريقا جديدا لمن يعانون من آلام في الصدر".

وأضاف: "لا بد أن تتغير مفاهيم الاختبارات السريرية الآن لتشمل اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب بالمجهود للكشف عن الذبحة الصدرية، ولا سيما النساء اللاتي يعانين من آلام في الصدر وعدم وجود انسداد في الشرايين الرئيسية".