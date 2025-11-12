العالم اليوم - واشنطن تبحث مع دمشق وأنقرة انضمام سوريا للتحالف ضد داعش

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تبحث مع دمشق وأنقرة انضمام سوريا للتحالف ضد داعش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 03:00 صباحاً - كشفت الخارجية الأميركية، صباح الأربعاء، أن مباحثات أميركية تركية سورية تناولت انضمام دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وبحسب ما قال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت: "التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض".

وأضاف أن الاجتماع ناقش "فرص تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب الجارية، بما في ذلك انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش كعضوها التسعين".

كما أشار إلى أن اللقاء تناول "الجهود المستمرة للعثور على الأميركيين المفقودين في سوريا".

ووفق الخارجية الأميركية، فقد أكد روبيو "التزام الرئيس ترامب بمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق السلام والازدهار، وأهمية الشراكة الإقليمية لدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار".