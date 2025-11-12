أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: استثمارات قطرية تقترب من 30 مليار دولار في مشروع "علم الروم" لتنمية الساحل الشمالي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات القطرية في مشروع تطوير منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح يقترب من 30 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد أحد أكبر الاستثمارات القطرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

فرص عمل وتنمية شاملة في الساحل الشمالي الغربي

وأوضح مدبولي أن مشروع "علم الروم" ليس مجرد تطوير عمراني، بل مشروع متكامل يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء مطروح والمناطق المجاورة. كما يهدف المشروع إلى إنشاء مدينة سياحية واستثمارية متطورة تعتمد على أحدث معايير التخطيط العمراني المستدام.

التزام حكومي بتسهيل الإجراءات للمستثمرين

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل على تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار إلى أن الاتفاق مع الجانب القطري يشمل مراحل متعددة من التطوير تشمل البنية التحتية والفنادق والمشروعات السياحية والخدمية.

تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال العربية

وأضاف مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لجذب استثمارات عربية نوعية تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، مؤكدًا أن "علم الروم" سيكون نموذجًا للمشروعات التي تجمع بين التنمية والاستثمار المسؤول الذي يراعي البعد الاجتماعي والبيئي.