العالم اليوم - بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 07:08 صباحاً - حكمت محكمة بريطانية على امرأة صينية بالسجن لأكثر من 11 عاما، بعد أن وجد بحوزتها 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليارات دولار) من عملة البيتكوين، حصلت عليها عبر مخطط احتيال شمل أكثر من 128 ألف شخص في الصين.

وقالت الشرطة إن التحقيق مع تشيمن تشيان (47 عاما) قاد الضباط إلى أجهزة تحتوي على 61 ألف بيتكوين، في أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.

وأطلق على تشيان لقب "ملكة الكريبتو" من قبل وسائل الإعلام البريطانية، واعتقلت في أبريل 2024 بعد سنوات من الهروب من السلطات وعيش حياة ترف مفرط في أوروبا، حيث أقامت في فنادق فاخرة عبر القارة واشترت مجوهرات وساعات باهظة الثمن، حسب الادعاء العام.

وأوضحت الشرطة أن تشيان كانت تدير مخططا هرميا جذب أكثر من 128 ألف مستثمر بين عامي 2014 و2017، من بينهم كثيرون استثمروا مدخراتهم وحصص تقاعدهم، مشيرة إلى أنها خزنت الأموال غير المشروعة في أصول من عملة البيتكوين.

وعندما لفتت انتباه السلطات الصينية، هربت تشيان إلى بريطانيا بهوية مزيفة، وبمجرد وصولها إلى لندن ذكرت الشرطة أنها استأجرت منزلا فخما مقابل أكثر من 17 ألف جنيه إسترليني (23 ألف دولار) شهريا، وحاولت، من دون نجاح، شراء عقارات بملايين الجنيهات لتحويل أصولها الرقمية.

كما عثر المحققون على ملاحظات كتبتها تشيان توثق فيها طموحاتها، بما في ذلك "نيتها أن تصبح ملكة على ليبرلاند"، وهي دولة معلنة من طرف واحد تتكون من شريط من الأرض بين كرواتيا وصربيا.