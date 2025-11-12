العالم اليوم - رئيسة وزراء اليابان الجديدة تعلن موقفها من "دولة فلسطين"

انتم الان تتابعون خبر رئيسة وزراء اليابان الجديدة تعلن موقفها من "دولة فلسطين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، خلال جلسة برلمانية، إن بلادها دخلت مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية، حسبما نقلته وكالة أنباء "بلومبرغ"، الأربعاء.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت اليابان ستتبع خطوات دول أخرى في الاعتراف بفلسطين كدولة، أوضحت تاكايشي: "سندرس بشكل شامل التوقيت الأكثر تأثيرا والآلية المناسبة للاعتراف".

وأضافت أن "النقاش لم يعد حول ما إذا كانت اليابان ستعترف بدولة فلسطينية، بل حول متى سيتم ذلك".

وأكدت تاكايشي مجددا تمسك اليابان بحل الدولتين كسبيل لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

يشار إلى أن حوالي 80 بالمئة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين، حيث أضافت مجموعة من الدول، بما في ذلك بريطانيا وكندا وفرنسا أسماءها، بعد حوالي عامين من الحرب على غزة.