العالم اليوم - مساعدات تدخل الفاشر.. والمدينة خالية من المظاهر المسلحة

مساعدات تدخل الفاشر.. والمدينة خالية من المظاهر المسلحة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 03:24 مساءً - أعلن رئيس الإدارة المدنية بولاية شمال دارفور عبد الله جمعة النور، أن الفاشر استقبلت مساعدات إنسانية عاجلة عبر 3 منافذ حدودية، في أول خطوة إغاثية رسمية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة أواخر أكتوبر الماضي.

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أكد النور أن الشرطة الفدرالية التابعة للدعم السريع تسلمت مهام حفظ الأمن بالكامل داخل المدينة.

وشدد المسؤول المحلي على أنه "لا توجد أي مظاهر مسلحة داخل الفاشر".

وحدد النور أبرز التحديات في المرحلة الحالية، وهي إزالة الألغام المزروعة خلال الحصار السابق، واستعادة النظام الصحي بعد إغلاق 200 منشأة طبية.

كما كشف عن خطة عمل من 5 محاور لاستعادة الاستقرار في المدينة، من خلال تعزيز الأمن عبر الشرطة الفدرالية، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وحملات إزالة الألغام بدعم دولي، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وبرامج عودة آمنة للنازحين.

ويأتي هذا الإعلان وسط أزمة إنسانية حادة تعيشها الفاشر، حيث نزح أكثر من 81 ألف شخص من المدينة في 11 يوما فقط، وتوقفت الخدمات الصحية تماما.