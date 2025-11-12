زلزال يضرب قبرص

زلزال يضرب قبرصضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على سلم ريختر، اليوم، غرب قبرص، حيث شعر به سكان عدد من دول الجوار المطلة على البحر المتوسط.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي القبرصية، في بيان، بأن الزلزال وقع عند حوالي الساعة الحادية عشرة و32 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة بافوس غربي البلاد.. لافتة إلى أنه كان على عمق 15 كيلومترا، دون أن ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار رغم أن التلفزيون الرسمي نوه إلى أنه جرى إخلاء المباني العامة لفترة وجيزة في "بافوس".

وفي سياق متصل، قالت السلطات اللبنانية والمصرية على حد سواء إن سكان بعض المناطق في البلدين شعروا بالزلزال.

تجدر الإشارة إلى أن قبرص تقع في منطقة نشطة زلزاليا، لكن نادرا ما تسبب الزلازل فيها أضرارا.