العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي ينشئ بنك أهداف في الضفة لمنع تكرار 7 أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي ينشئ بنك أهداف في الضفة لمنع تكرار 7 أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 06:28 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي أنشأ "بنك أهداف" في الضفة الغربية المحتلة على مقربة من الحدود مع الأردن، لتفادي تكرار سيناريو هجوم 7 أكتوبر 2023.

وذكرت قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، أن سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي يتدرب، لأول مرة، على سيناريو افتراضي لمهاجمة أهداف في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على الحدود الأردنية، في حال وقوع هجوم مشابه لأحداث 7 أكتوبر.

وأوضح المصدر أن هذا التكتيك جزء من استخلاص الدروس من أحداث هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذا التكتيك هو امتلاك القدرة على إطلاق نيران كثيفة، وشن غارات شاملة حتى في حال انهيار القيادة المركزية.

ووفقا للسيناريو، سيهاجم عشرات الأهداف في الساعات الأولى من الهجوم المتوقع، بينما سيهاجم المئات لاحقا.

ويقدر سلاح الجو الإسرائيلي أنه سيكون قادرا بنهاية العام، بضغطة زر، على إرباك الغارات على المستوطنات اليهودية، وإمداد بعض الألوية بأهداف محددة.

ومن المرتقب تفعيل مثل هذا التكتيك على الحدود الشرقية، وفي نقاط إضافية.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1221 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ نحو سنتين في غزة إلى مقتل 69179 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.