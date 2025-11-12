العالم اليوم - عبد العاطي يسلم رسالة من السيسي إلى أردوغان

انتم الان تتابعون خبر عبد العاطي يسلم رسالة من السيسي إلى أردوغان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 07:24 مساءً - التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الرئيس التركي رجب طيب أردوغن، وسلّم رسالة خطّية من الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت سبلاً لتعزيز العلاقات الثنائية، والتحضير للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المقرر بالقاهرة عام 2026.

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن عبد العاطي نقل تعازي مصر إلى تركيا في ضحايا سقوط الطائرة العسكرية، معبرا عن تضامن بلاده الكامل مع تركيا.

وأوضح عبد العاطي أن العلاقات المصرية – التركية شهدت خلال العامين الماضيين زخما إيجابيا مؤكدا أهمية البناء على نتائج اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة التي عقدت برئاسة وزيري خارجية البلدين، بحثت مختلف جوانب التعاون والتحضير لعقد المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال المصريين والأتراك، وتنمية الشراكات الاستثمارية بهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ملف غزة، ثمن وزير الخارجية المصري التعاون الوثيق بين مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، وأكّد أهمية البناء عليه لتثبيت الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع تحضير مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بمشاركة تركية فعّالة. كما تطرّق اللقاء إلى مشاورات حول مشروع قرار مجلس الأمن بقوة الاستقرار الدولية في غزة، مشدداً على ضرورة ربط الضفة الغربية بقطاع غزة وضمان وحدة الأراضي الفلسطينية وتقرير مصير الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي على دعم مصر لوحدة وسيادة السودان، معبرا عن القلق إزاء الانتهاكات في مدينة الفاشر، ومؤكدا أن الحلّ السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السودانية. كما أشار إلى موقف مصر الثابت من ليبيا، داعياً إلى الحوار الليبي – الليبي لتحقيق الاستقرار.

من جانبه، طلب الرئيس التركي أردوغان نقل تحياته وتقديره للرئيس المصري، معبرا عن تطلعه لمواصلة التنسيق وتعزيز العلاقات، ومشيراً إلى أنه سيتوجه إلى القاهرة قريباً لترؤس الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي.