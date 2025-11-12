نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 4 من موظفي الطوارئ الروس في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية بجمهورية دونيتسك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصيب أربعة من موظفي وزارة الطوارئ الروسية بجروح نتيجة هجوم بطائرة مسيرة انتحارية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفق ما أفاد به المكتب الصحفي للوزارة.

وذكر بيان الوزارة أن الحادثة وقعت في غورلوفكا، حيث كان رجال الإطفاء يتوجهون لإخماد حريق في مكب النفايات الصلبة البلدية.

وأضاف البيان: "في أثناء توجههم إلى مكان الحادث، لاحظ رجال الإطفاء طائرة مسيرة انتحارية في السماء وتمكنوا من مغادرة السيارة بسرعة... أصيب أربعة موظفين من قسم الإطفاء والإنقاذ برُضْحٍ ضغطي".

وأشارت الوزارة إلى أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد البيان أن الطائرة المسيرة هاجمت عمدا آلية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، مما تسبب في أضرار كبيرة لشاحنة صهريج الإطفاء بسبب الشظايا، حيث تم اختراق السقف فوق مقصورة الطاقم