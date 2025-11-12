زلزال جديد يضرب جزيرة قبرص
ضرب زلزال ثان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم، جزيرة قبرص.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي القبرصية، في بيان، أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 25 كيلومترا شمال شرق منتجع بافوس السياحي.
وأفادت مصادر محلية بأن الزلزال تسبب في إثارة الذعر بين السكان.
من جانبه، قال بانايوتيس لياسيدس المتحدث باسم الدفاع المدني، إنه "لم تحدث أضرار كبيرة حتى الآن".
وكانت قبرص تعرضت لزلزال مماثل، صباح اليوم، بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، شعر به السكان في جميع أنحاء الجزيرة وحتى سواحل تركيا وفلسطين ولبنان.
