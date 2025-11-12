العالم اليوم - ألمانيا تسعى لتفويض أممي لنشر قوة دولية و نزع سلاح حماس

انتم الان تتابعون خبر ألمانيا تسعى لتفويض أممي لنشر قوة دولية و نزع سلاح حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 09:24 مساءً - قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تسعى للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لضمان التنفيذ السريع لخطة السلام في قطاع غزة.

وأضاف فاديفول، الأربعاء، خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية المجموعة في مدينة نياغارا أون ذا ليك بمقاطعة أونتاريو الكندية، أن "مجموعة السبع تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن حتى يتم نزع سلاح حماس، وتتولى قوة أمنية دولية إدارة القطاع".

وتضم مجموعة السبع: ألمانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، وكندا. وتتمتع كل من الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وروسيا.

وأوضح فاديفول أن القضية طرحت خلال الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية، الثلاثاء، وتم التوافق على أن التفويض الأممي أمر ضروري ويجب العمل على تحقيقه في أسرع وقت.

وحذر الوزير الألماني من أن "إصدار مثل هذا التفويض لا يمكن أن يتم بالأوامر، بل يتطلب مفاوضات جادة"، مضيفا "بات واضحا أن الوقت يداهم الجميع، ونحتاج إلى بنية أمنية عاجلة لضمان الاستقرار في قطاع غزة".

وأشار إلى أن أي قوة أمنية دولية لن تتمكن من السيطرة على الفصائل المسلحة في القطاع، بما في ذلك حماس، ما لم تحظ بتفويض واضح من الدول المشاركة في هذه القوة.

وتواصل الدول المعنية مشاوراتها مع إسرائيل لتحديد الدول التي يحتمل أن تساهم بقوات في القوة الأمنية المقترحة.