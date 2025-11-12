مصرع 8 في إنفجار سيارة بنيودلهي

نيودلهي ـ وكالات: لقي 8 أشخاص مصرعهم إثر انفجار سيارة بالقرب من محطة مترو في العاصمة الهندية نيودلهي. كما أسفر الانفجار عن إصابة 24 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى واندلع حريق في ست سيارات على الأقل. وأعلنت السلطات الهندية حالة تأهب قصوى في دلهي. وهرعت عشر عربات إطفاء إلى الموقع، بينما طوقت الشرطة المنطقة.

