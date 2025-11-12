العالم اليوم - كان 2025.. المغرب يعلن عن إجراء لتسهيل الحصول على التأشيرة

انتم الان تتابعون خبر كان 2025.. المغرب يعلن عن إجراء لتسهيل الحصول على التأشيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 10:24 مساءً - أعلن المغرب تقديم تأشيرات إلكترونية مجانية، لتسهيل تنقل الجماهير الراغبة في دعم منتخباتها، خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في المملكة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، بتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، أن الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى المغرب لحضور نهائيات الكان أصبح مجانيا عبر تطبيق "يلا".

وأوضحت اللجنة أن الدخول إلى الملاعب يستلزم الحصول على بطاقة المشجع "Fan ID".

وكشفت اللجنة المعنية، أن الحصول على التأشيرة الإلكترونية، وبطاقة المشجع يتم عبر تطبيق "يلا"، أو الموقع الإلكتروني الرسمي للتطبيق.

كما خصصت اللجنة خدمة الزبناء للتفاعل مع الجماهير، وتقديم الدعم اللازم طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة بلغات مختلفة.

ومن المرتقب أن يحتضن المغرب ما بين 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2025 منافسات كأس الأمم الأفريقية.