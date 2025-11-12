سيول توقف رئيس الاستخبارات بتهمة التقصير وقت إعلان الأحكام العرفية

سيول ـ ا.ف.ب: أوقف الرئيس السابق للاستخبارات في كوريا الجنوبية والذي كان في منصبه عندما أعلنت الأحكام العرفية في العام 2024، بتهمة التقصير في تأدية الواجب، وفق ما أفادت محكمة في سيول. ويُتهم تشو تاي يونج بالتقصير في تأدية واجباته كرئيس للأجهزة السرية في الدولة وتشكيل خطر تدمير أدلة، بالإضافة إلى تهم أخرى. وكان مدّعون أصدروا مذكرة توقيف بحقه، وبعد مراجعتها الثلاثاء، وافقت عليها محكمة في سيول مشيرة إلى «خطر تدمير أدلة»، وفق ما جاء في بيان. ويتهم المدّعون تشو الذي كان يترأس أجهزة الاستخبارات في كوريا الجنوبية عندما أعلن الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، بعدم إبلاغ البرلمان عما يحصل رغم «فهمه للطبيعة غير القانونية» للإجراء الرئاسي.

