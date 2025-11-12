مصرع 3 وانقاذ 56 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة كريت

أثينا ـ وكالات: أعلن خفر السواحل اليوناني مصرع ثلاثة أشخاص وإنقاذ 56 آخرين بعد غرق قارب مهاجرين جنوب جزيرة كريت، وسط رياح شديدة قرب جزيرة غافدوس. وأوضح أن سفينة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية شاركت في عملية الإنقاذ، فيما تواصل السلطات البحث عن مفقودين. ووفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد أكثر من 1700 شخص حياتهم أو فُقدوا هذا العام خلال محاولتهم عبور المتوسط وغرب أفريقيا.



