الجابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول وابنه بالسجن 20 عاما

ليبرفيل ـ ا.ف.ب: أصدرت محكمة الاستئناف في ليبرفيل حكما غيابيا على زوجة رئيس الجابون المعزول علي بونجو سيلفيا وابنه نور الدين بونجو، بالسجن 20 عاما مع وقف التنفيذ بتهم عدة منها اختلاس أموال عامة. وأعلن رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة جان ميكسانت عيسى أسومو أن سيلفيا بونجو مذنبة بتهمة «تلقي واختلاس أموال عامة وغسل أموال والتحريض على التزوير»، وأن نور الدين بونجو مذنب بتهمة «اختلاس أموال عامة والرشوة وغسل أموال والانتماء إلى عصابة إجرامية». وحُكم على الاثنين غيابيا بالسجن عشرين عاما. وهما أوقفا بعد انقلاب 30 أغسطس 2023 الذي أطاح بعلي بونجو وسجنا في الجابون لمدة عشرين شهرا قبل أن يسمح لهما بمغادرة الدولة بموجب إطلاق سراح مؤقت.

