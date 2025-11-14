العالم اليوم - مقتل فتيين فلسطينيين في الضفة الغربية بنيران إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر مقتل فتيين فلسطينيين في الضفة الغربية بنيران إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 نوفمبر 2025 12:28 صباحاً - أعلنت السلطة الفلسطينية، مساء الخميس، مقتل فتيين برصاص جنود إسرائيليين قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أنها أبلغت بمقتل "الطفلين بلال بهاء علي بعران (15 عاما)، ومحمد محمود أبو عياش (15 عاما) برصاص الاحتلال عصر اليوم قرب بيت أمر" شمال الخليل.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار في وقت سابق، إلى أن قواته قتلت مشتبها بهما في بلدة في الضفة الغربية المحتلة بالقرب من مستوطنة كرمي تسور.

وجاء في بيان الجيش أنه تم "القضاء على إرهابيين كانا في طريقهما لتنفيذ هجوم إرهابي".

وفي وقت سابق الخميس، نفذ عدد كبير من المستوطنين المتطرفين سلسلة من الهجمات الجديدة على قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل دوت الخليج، بأن مستوطنين أحرقوا مسجدا في قرية دير استيا شمالي سلفيت وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "الأهالي تفاجأوا، فجر الخميس، بإحراق المستوطنين مسجد الحاجة حميدة".

كما نفذ المستوطنون هجوما كبيرا على بلدة سنجل شمالي رام الله اندلعت خلاله مواجهات أسفرت عن إصابتين لفلسطينيين اثنين بالرصاص.

وفي قريوت جنوبي نابلس، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية على أحد جبال البلدة بعد الاستيلاء على أراض واسعة في المنطقة.