العالم اليوم - أدنوك للإمداد تكشف أول سفينة ذاتية القيادة في الإمارات

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 نوفمبر 2025 07:20 صباحاً - كشفت "أدنوك للإمداد والخدمات"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس عن أول نموذج في دولة الإمارات لسفينة إنزال مصممة للتشغيل عن بُعد، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" 2025.

تم تصميم السفينة، التي يبلغ طولها 60 متراً، بالتعاون مع شركة "سي أول" (SeaOwl) في إنجازٍ مهم في مجال التقنيات البحرية.

وبفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتقنيات التحكم عبر الأقمار الصناعية، يمكن تشغيل السفينة عن بُعد من مركز التحكم التابع لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي، مما يساهم في الارتقاء بمعايير السلامة والكفاءة والاستدامة في الخدمات اللوجستية البحرية.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "يُعدّ هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على ريادة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ وجهودها المستمرة لإرساء دعائم مستقبل الخدمات اللوجستية البحرية، كما يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي للشركة. ومن خلال تطوير تقنية التحكم عن بُعد للسفن المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نعمل على تعزيز معايير السلامة، والحدّ من الانبعاثات، وتحسين كفاءة التكاليف عبر مختلف عملياتنا البحرية بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات و’أدنوك‘ لتحقيق الحياد المناخي".

ويُغني تصميم السفينة عن الحاجة إلى وجود طاقم على متنها، مما يؤدي إلى تقليل وزنها، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى إمكانية تشغيلها على مدار الساعة. ومن المتوقع أن يُساهم "نظام تحسين مسارات الإبحار" المدعوم بالذكاء الاصطناعي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 30 بالمئة مقارنةً بالسفن التقليدية.

ومن المخطط أن يبدأ بناء النموذجين الأوليين للسفن مع نهاية عام 2025، على أن يتم تسليمهما خلال الربع الأخير من عام 2026، ويعقب ذلك تنفيذ التجارب الميدانية واختبارات السلامة في المياه الإماراتية.

من جانبه، قال كزافييه جينين، الرئيس التنفيذي لشركة "سي أول": "يُجسّد هذا التعاون مع ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ والهيئات البحرية في دولة الإمارات معياراً عالمياً جديداً لعمليات المركبات ذاتية القيادة، إذ يدمج بين تقنيات التحكم عن بُعد المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة مستقبل الخدمات اللوجستية البحرية".