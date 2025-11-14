العالم اليوم - ترامب يعرض وظيفة جديدة على ناشط رغم "فضيحة الرسائل"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعرض وظيفة جديدة على ناشط رغم "فضيحة الرسائل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 نوفمبر 2025 07:20 صباحاً - استدعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناشطا محافظا وعرض عليه منصبا مهما في إدارته، رغم تورطه بوقت سابق في "فضيحة رسائل عنصرية".

وأعلن الناشط المحامي بول إنغراسيا، الخميس، أنه سينتقل إلى وظيفة جديدة في إدارة ترامب.

وكان إنغراسيا (30 عاما) يعمل منذ فبراير الماضي كحلقة وصل بين البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي.

لكن في رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو"، فقد أخبر زملاءه أنه سيغادر منصبه ليصبح نائب المستشار العام في إدارة الخدمات العامة.

ورغم أنه واجه انتقادات بسبب قلة خبرته، قال إنغراسيا إن ترامب استدعاه إلى مكتبه مساء الأربعاء ليعرض عليه الوظيفة الجديدة، كما أكد مسؤول في البيت الأبيض هذه الخطوة.

وكانت "بوليتيكو" كشفت في وقت سابق، أن إنغراسيا أدلى بتعليقات عنصرية في دردشات جماعية عامي 2023 و2024، مما دفعه لسحب ترشيحه للإشراف على وكالة رقابية حكومية الشهر الماضي.

وأفادت الصحيفة أنه قال في إحدى الرسائل: "لديّ نزعة نازية بين الحين والآخر، أعترف بذلك"، كما ذكرت أنه خضع للتحقيق بتهمة مضايقة زميل له أدنى منه رتبة.

وفي أكتوبر الماضي، رفع المحامي دعوى قضائية ضد "بوليتيكو" في مقاطعة وارن بولاية فرجينيا، بتهمة التشهير.