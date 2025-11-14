نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: إسقاط 216 مسيرة أوكرانية خلال الليل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 216 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها في إقليم كراسنودار ومقاطعة ساراتوف وفوق مياه البحر الأسود.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم تدمير 66 مسيرة في كراسنودار، و59 فوق البحر الأسود، و45 في ساراتوف و19 في القرم و8 في فولغوغراد و7 في روستوف و4 في بيلغورود، بينما سجلت بقية الحالات في تامبوف، وبريانسك وفورونيج ونيجني نوفغورود وأورينبورغ.

وفي وقت سابق أفادت سلطات كراسنودار بأن هجوما مكثفا بمسيرات الليلة الماضية أدى إلى تضرر سفينة مدنية وإصابة 3 من أفراد طاقمها واندلاع حريق بمستودع نفط في ميناء نوفوروسيسك، إضافة إلى إصابة أحد سكان المدينة جراء سقوط حطام مسيرة على منزله