العالم اليوم - وفاة محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق

انتم الان تتابعون خبر وفاة محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 نوفمبر 2025 09:24 صباحاً - توفي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إثر حادث سير شرقي القاهرة.

ومؤخرا عمل صبري (51 عاما) مذيعا في قناة الزمالك التلفزيونية، وكان ظهوره الأخير على الشاشة مساء الخميس.

وتألق صبري مع الزمالك منتصف التسعينات مع براعته في استخدام قدمه اليسرى، وانضم إلى منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة أسطورة التدريب محمود الجوهري.

وحصد صبري مع "الأبيض" 15 بطولة، قبل أن يخوض تجارب قصيرة مع الاتحاد السكندري المصري وكاظمة الكويتي.