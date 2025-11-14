العالم اليوم - انتهاء أزمة "طائرة الفلسطينيين" في جنوب إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر انتهاء أزمة "طائرة الفلسطينيين" في جنوب إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 نوفمبر 2025 10:19 صباحاً - أعلنت سلطات الحدود في جنوب إفريقيا، الجمعة، السماح بدخول 130 فلسطينيا وصلوا إلى البلاد الأربعاء قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الهجرة.

وقالت هيئة إدارة الحدود إن مجموعة تضم 153 فلسطينيا، التي هبطت في جوهانسبرغ على متن رحلة مستأجرة تابعة لشركة "غلوبال إيروايز"، لم توضح مدة الإقامة أو مكانها.

كما أن ليست لديهم أختام المغادرة المطلوبة في جوازات سفرهم لإظهار المكان الذي استقلوا منه الطائرة.

وقال مفوض هيئة إدارة الحدود مايكل ماسياباتو في بيان: "بعد فشلهم في اجتياز اختبار الهجرة، ونظرا لعدم إبداء أي من المسافرين نية تقديم طلب لجوء، تم رفض دخولهم في البداية".

وسمح للمسافرين بالدخول مساء الأربعاء، بعد أن تلقت وزارة الشؤون الداخلية مراسلات من منظمة "غيفت أوف ذا غيفرز" الإنسانية، التي عرضت إيواء الفلسطينيين أثناء إقامتهم.

وبحلول ذلك الوقت، كان 23 من أصل 153 قد انتقلوا بالفعل إلى وجهات أخرى، تاركين الباقين الذين تم قبولهم تحت رعاية المنظمة.

وقالت "غيفت أوف ذا غيفرز" إن الفلسطينيين مؤهلون للدخول إلى جنوب إفريقيا لمدة 90 يوما بدون تأشيرة، لكن ذلك مرهون بالامتثال لشروط الدخول.

وجنوب إفريقيا داعمة للقضية الفلسطينية، ورفعت قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بينما ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.