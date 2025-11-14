العالم اليوم - أول طرد مع البرتغال.. كيف يمكن أن يضر رونالدو "بشدة"؟

انتم الان تتابعون خبر أول طرد مع البرتغال.. كيف يمكن أن يضر رونالدو "بشدة"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 نوفمبر 2025 10:19 صباحاً - يواجه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو خطرا حقيقيا بالإيقاف عن المباراة الأولى على الأقل في كأس العالم 2026، حال تأهل منتخب بلاده للمونديال كما هو متوقع.

وتلقى رونالدو بطاقة حمراء هي الأولى له مع "برازيل أوروبا"، لاعتدائه بمرفقه على دارا أوشيا مدافع منتخب أيرلندا، في الشوط الثاني من عمر المباراة التي أقيمت في دبلن، مساء الخميس، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

ويقضي رونالدو عقوبة إيقاف إلزامية مباراة واحدة، يتم فرضها على أي لاعب يحصل على بطاقة حمراء، ليتأكد غيابه عن لقاء البرتغال مع ضيفته أرمينيا، الأحد، في الجولة الأخيرة من التصفيات، علما أن الفوز سيضمن مقعدا لرونالدو وزملائه في كأس العالم.

وتنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التأديبية على ضرورة إيقاف أي لاعب لمدة "مباراتين على الأقل حال ارتكابه خطأ جسيما".

ويكون الإيقاف "3 مباريات على الأقل حال ارتكاب سلوك عنيف"، أو "3 مباريات على الأقل، أو فترة زمنية مناسبة للاعتداء، بما في ذلك الضرب بالمرفق".

وينطبق قرار الإيقاف، وفقا للفيفا، على المباريات التنافسية، ولا يمكن تطبيقه في اللقاءات الودية التي تسبق المونديال.

وخلال المباراة التي انتهت بفوز مباغت لأيرلندا بهدفين نظيفين، استدار رونالدو وضرب بمرفقه الأيمن ظهر أوشيا، بينما كانا ينتظران تمرير الكرة في الدقيقة 60 تقريبا من عمر اللقاء.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لرونالدو في البداية، لكنه بعد دقائق غيرها إلى حمراء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو (فار) على شاشة الملعب.

ورفع رونالدو شفتيه في نظرة ساخرة أثناء مغادرته ملعب المباراة وسط صيحات استهجان من جانب جماهير أيرلندا، قبل أن يتوقف وينظر للمشجعين، ويصفق لهم، رافعا إبهامه، في إشارة ساخرة واضحة.

ويسعى لاعب النصر السعودي صاحب الـ41 عاما في فبراير المقبل، إلى المشاركة في بطولة كأس العالم السادسة في مسيرته الرياضية، ليحقق رقما قياسيا جديدا في مشواره الحافل مع كرة القدم.

ومن المقرر أن تسحب قرعة كأس العالم 2026 في 5 ديسمبر المقبل في واشنطن، حيث ستعرف البرتغال، في حال تأهلها، جدول مبارياتها، وسيتم كشف النقاب عن منافسيها الثلاث في مرحلة المجموعات.

وتقمص تروي باروت دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفي منتخب أيرلندا في الشوط الأول، لينعش آمال بلاده في التأهل، على الأرجح عبر الملحق الأوروبي، قبل مواجهة مضيفه منتخب المجر صاحب المركز الثاني، الأحد، في الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة.

وتتربع البرتغال على قمة الترتيب برصيد 10 نقاط، متقدمة بنقطتين على أقرب ملاحقيها المنتخب المجري، في حين تتواجد أيرلندا في المركز الثالث بـ7 نقاط، ويقبع منتخب أرمينيا في ذيل الترتيب وله 3 نقاط.

ويصعد متصدر الترتيب مباشرة للمونديال، في حين يتعين على صاحب المركز الثاني خوض الملحق الأوروبي، الذي يجرى في مارس المقبل.