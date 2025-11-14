العالم اليوم - روسيا تسيطر على بلدتين واستسلام "مارينز" أوكرانيين

انتم الان تتابعون خبر روسيا تسيطر على بلدتين واستسلام "مارينز" أوكرانيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة القوات الروسية شنت قصفًا واسعًا استهدف منشآت صناعية عسكرية ومرافق للطاقة في أوكرانيا، وسيطرتها على بلدتين جديدتين، إضافة إلى استسلام مجموعة من الجنود الأوكرانيين في دونيتسك.

تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية شنت قصفًا واسع النطاق استهدف منشآت صناعية عسكرية ومرافق للطاقة في أوكرانيا.

وأكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، أنه تم استهداف مراكز قيادة وقواعد تحكم بالطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كييف.

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت كييف ومقاطعة كييف، لاستهدافات شملت منشآت قيادية"، مشيرا إلى أن "الأهداف المدمرة شملت أنظمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة والمستودعات وقواعد الطائرات المسيرة ومرافق أخرى لوزارة الدفاع الأوكرانية".

وأوضح أنه تم كذلك تدمير منشآت الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية في مقاطعة أوديسا، وتم تدمير منشآت شركة "أوكرو بورونبروم" في مقاطعة زابوريجيا.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، عن سُماع أصوات انفجارات عدة في كييف خلال الليل.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف في وقت مبكر من اليوم الجمعة، واستهدفت مباني وتسببت في انفجارات وحرائق في أنحاء المدينة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن التقارير الأولية تشير إلى سقوط 3 قتلى، بينما أصيب 26 شخصا، يتلقى 4 منهم العلاج في المستشفى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت نحو 430 طائرة مسيرة و18 صاروخا في هجمات ليلية.

القوات الروسية تتقدم

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي "أريستوبيل" و "روغ" شرقي أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة قوات الشرق التقدم إلى أعماق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأشارت إلى أنه "تم تطهير بلدة روغ في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين".

استسلام جنود أوكرانيين

من ناحية ثانية، أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن مجموعة من مشاة البحرية الأوكرانية (مارينز) الذين فروا من مواقعهم في مدينة دميتروف في دونيتسك استسلموا للقوات الروسية.

وقال أفراد من اللواء 38 التابع للقوات الأوكرانية في مقابلة مع وكالة "تاس" إنه تمت تعبئتهم بشكل قسري قبل شهرين. وأرسلوا أولا إلى وحدة تدريب، ثم إلى الجبهة.

وأكد العسكريون الأوكرانيون أنهم اتخذوا قرار الاستسلام منذ زمن، ولكنهم اضطروا إلى انتظار اللحظة الأنسب والأكثر أمانا.

وأكدت الوكالة أن الجنود الآن بأمان ويتلقون المساعدات اللازمة.

وبدوره، صرح مستشار ما يعرف باسم "رئيس جمهورية دونيتسك" إيغور كيماكوفسكي، لوكالة "تاس" أن آلاف الجنود الأوكرانيين محاصرون في دميتروف. مؤكدا أنه "ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا أمل للنجاة. إما الأسر أو الموت".

وأضاف أن من بين الذين تم تطويقهم وحدات من قوات النخبة الخاصة والألوية التي تشكلت من الأوكرانيين الذين تم تعبئتهم مؤخرا.