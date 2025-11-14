نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإندونيسي: دربنا 20 ألف جندي لقوات السلام في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الإندونيسي سيبري سيمسوادين إن بلاده دربت ما يصل إلى 20 ألف جندي للقيام بمهام تتعلق بالصحة والبناء خلال عملية حفظ سلام مخطط لها في قطاع غزة.

وأضاف سيمسوادين للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد أعددنا 20 ألف جندي كحد أقصى لكن المواصفات ستركز على الصحة والبناء وننتظر المزيد من القرارات المتعلقة بعمليات السلام في غزة وإمكانيات الدور الذي يمكن أن تلعبه إندونيسيا في جهود السلام".

ولم يذكر الوزير الإندونيسي متى أو كم عدد القوات سيتم نشرها، لكنه قال إن القرار سيتخذه الرئيس برافو سوبيانتو.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو خلال كلمته أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن بلاده مستعدة لنشر 20 ألف جندي من قوات حفظ السلام في غزة. وأكد أن إندونيسيا، باعتبارها من أكبر المساهمين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ستواصل العمل بنشاط حيثما يحتاج السلام إلى حراس.

وأوضح برابوو أن إندونيسيا مستعدة لإرسال 20 ألف جندي أو أكثر إذا ما قرر مجلس الأمن والجمعية العامة ذلك، وذلك للمساعدة في تأمين السلام في غزة أو أي منطقة أخرى في فلسطين ضمن قوة متعددة الأطراف. وجاء هذا العرض دعما لتحقيق حل الدولتين وتحقيق سلام حقيقي في فلسطين وإسرائيل