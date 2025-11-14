أحمد جودة - القاهرة - دعاء لشهداء غزة الأطفال.. «اللهم اجعلهم في أعلى عليين» كلمات من نور لأرواح طاهرة

أطفال غزة هم أنقى أرواح عرجت إلى السماء، حملوا براءتهم معهم وتركوا في القلوب وجعًا لا يُنسى. الدعاء لهم هو أقل ما نقدمه لذكراهم، سطور من الرحمة نرفعها إلى الله ليتقبلهم في أعلى جناته.

دعاء لشهداء غزة الأطفال

اللهم ارحم أطفال غزة الشهداء رحمة واسعة، اللهم اجعلهم في أعلى عليين، بين أنهار الجنة وطيورها، في منازل الصديقين والشهداء.

اللهم اجعل أرواحهم نورًا يضيء ظلام هذا العالم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.

اللهم تقبلهم بقبول حسن، وامنحهم سلامًا لا ينقطع، وراحة لا تزول، وسعادة لا نهاية لها.

اللهم اجعلهم شفعاء لوالديهم يوم القيامة، واجبر كسر قلوب أمهاتهم وآبائهم، وامنحهم الصبر والسلوان.

اللهم يا رحيم، يا لطيف، اجعل دموعهم المظلومة نورًا يشفع لهم، واجعل صبر أهلهم ثوابًا ورفعة.

اللهم لا تحرمهم من رحمتك ولا من نعيم جنتك ولا من لطفك الذي لا حدود له.

دعاء لذوي الأطفال الشهداء

اللهم اربط على قلوب آباء وأمهات شهداء غزة الأطفال، اللهم اجبر كسرهم، وامنحهم الصبر والقوة.

اللهم ألهمهم الرضا وامنحهم السكينة، وارفع درجاتهم بصبرهم على هذا البلاء العظيم.