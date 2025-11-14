نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيارات أرضية بجزيرة جاوة بإندونيسيا تخلف 3 قتلى و20 مفقودا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث رجال الإنقاذ في إندونيسيا اليوم الجمعة عن أشخاص فقدوا جراء انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جزيرة جاوة.

وأكدت السلطات وفاة ثلاثة أشخاص وفقدان 20 آخرين.

وذكر مسؤولون في بيان أن الأمطار الغزيرة التي انهمرت على مدار عدة أيام في المنطقة نجم عنها انهيارات أرضية ألحقت أضرارا بعشرات المنازل في ثلاث قرى بمقاطعة جاوة الوسطى مساء الخميس.

وأفاد بيان للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم بأن السلطات الإندونيسية أشارت إلى أنها تعتزم إجلاء السكان من 28 منزلا بمنطقة معرضة للانهيار الأرضي.

قال رئيس الوكالة سوهاريانتو: "سنقوم بإجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر بحيث يغادروا منازلهم قبل حدوث أي انهيارات أرضية أخرى ووقوع المزيد من الضحايا". وأضاف أنه تم إرسال 200 رجل إنقاذ ومعدات ثقيلة للمشاركة في البحث.

وأشار رجال الإنقاذ إلى انتشال جثة ثالثة اليوم وقالوا إنهم ما زالوا يبحثون عن 20 آخرين.

وقال عبدول مهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، في البيان إن "حالة الأرض غير المستقرة شكلت تحديا لفريق الإنقاذ في البحث عن الضحايا أثناء ما يسمى بالساعة الذهبية".

ومع ذلك، واصل الفريق المشترك جهوده في البحث والإنقاذ. وأضاف أنه تم نشر معدات ثقيلة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ.

وتتسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، التي تهطل في الفترة من أكتوبر إلى مارس بشكل متكرر في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا.

وفي يناير الماضي، لقى أكثر من 20 شخصا حتفهم بعدما جرفتهم الفيضانات والانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة الوسطى