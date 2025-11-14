نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليخاتشوف وغروسي يبحثان الوضع في محطة زابورجيه النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث مدير مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في كالينينغراد الوضع في محطة زابورجيه النووية.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة "روساتوم": "في مواصلة للمحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورافائيل غروسي في سبتمبر، نوقشت القضايا المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين في محطة زابورجيه للطاقة النووية. وأولى الطرفان اهتماما خاصا لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابورجيه للطاقة النووية بعد إصلاح خطي الكهرباء".

وأضاف: "شكر مدير مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية غروسي وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودهم لضمان وقف إطلاق النار من جانب نظام كييف لإتاحة إجراء الإصلاحات. وركز النقاش على تنفيذ عمليات التناوب والأنشطة المشتركة مع المختصين الروس في محطة زابورجيه النووية".

وأعرب غروسي عن فهمه للوضع المحيط بمحطة زابورجيه.

وأطلع ليخاتشوف غروسي على الوضع الراهن لمحطة زابورجيه للطاقة النووية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها "روساتوم" والهيئات الروسية لضمان التشغيل الآمن للمحطة في ظل الاستفزازات الأوكرانية المستمرة.

وتم خلال المحادثات مناقشة التطورات الدولية الهامة التي تهم "روساتوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أشار ليخاتشوف إلى أنه ناقش مع غروسي تنفيذ المشاريع النووية في تركيا ومصر وبنغلاديش