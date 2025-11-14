نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تخصص 150 مليون يورو لشراء الأسلحة لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير دفاع ألمانيا بوريس بيستوريوس إن بلاده ستخصص 150 مليون يورو إضافية على الأقل لتلبية قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية (PURL)، بهدف شراء أسلحة أمريكية لكييف.

وأضاف بيستوريوس اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي لوزراء دفاع ألمانيا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا في برلين: "هذا الخريف، تولت ألمانيا بالفعل تمويل حزمة في إطار مبادرة PURL بقيمة 500 مليون يورو. اتفقنا أمس على المشاركة في حزمة أخرى في أقرب وقت ممكن. وتابع: تواصلتُ أمس مع أمين عام حلف الناتو، مارك روته. وأعربنا عن استعدادنا للمشاركة في حزمة أخرى جديدة بقيمة لا تقل عن 150 مليون يورو".

وفي أوائل أغسطس الماضي، أعلن وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال أن الولايات المتحدة والناتو أطلقا آلية جديدة لدعم أوكرانيا من خلال مبادرة PURL، التي تنص على تسليم الأسلحة بسرعة من خلال المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الحلف.

في الثاني من سبتمبر، أعلن روته أن دول الناتو اشترت بالفعل أسلحة فتاكة ودفاعية بقيمة ملياري دولار من الولايات المتحدة لأوكرانيا في إطار مبادرة PURL.

وترى روسيا أن توريد الأسلحة لأوكرانيا يعيق تحقيق التسوية، ويجعل دول الناتو تتورط بشكل مباشر في الصراع، و"للعب بالنار".

ويؤكد الجانب الروسي بشكل مستمر أن أي شحنات تحتوي على أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.