نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات إضافية ضد روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الاتحاد الأوروبي سيعد حزمة عقوبات إضافية ضد روسيا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في برلين: "سنعد في الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة للأسابيع المقبلة، وبناء عليه، لن نخفف الضغط، بل سنبقيه ونكثفه".

وأضاف: "هناك ثقة في أوروبا بأن العقوبات فعالة".

وأكدت روسيا مرارا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات.

كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، مؤكدا أن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره.