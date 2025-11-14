نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: يفسر سبب سعي الديمقراطيين لإعادة نشر خدعة إبستين والفضائح الجنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الديمقراطيين يبذلون كل ما في وسعهم للترويج لإعادة نشر خدعة المجرم الجنسي إبستين، موضحًا أن كل ذلك يأتي للتمويه عن سياساتهم الفاشلة.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "يبذل الديمقراطيون قصارى جهدهم لإعادة نشر خدعة إبستين، على الرغم من نشر وزارة العدل 50 ألف صفحة من الوثائق، وذلك لصرف الأنظار عن سياساتهم الفاشلة وخسائرهم، وخاصة إحراج الإغلاق الحكومي، حيث يعيش حزبهم حالة من الفوضى العارمة، ولا يدري ما يفعل".

وأضاف: "لقد وقع بعض الجمهوريين الضعفاء في فخهم لأنهم بلهاء وأغبياء". كان إيبستين ديمقراطيا، وهو مشكلة الديمقراطيين، وليس مشكلة الجمهوريين! اسألوا بيل كلينتون وريد هوفمان ولاري سامرز عن إبستين، فهم يعرفون كل شيء عنه، فلا تضيعوا وقت ترامب.. لدي بلد أديره!".

واتهم الديمقراطيون في وقت سابق، الرئيس دونالد ترامب بمعرفة جرائم الاستغلال الجنسي التي ارتكبها جيفري إبستين، بعد نشر رسائل بريدية في الكونغرس.

هذا ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسألة ذكر المجرم الجنسي جيفري إبستين اسمه عدة مرات في مراسلات خاصة على مدى الـ 15 عاما الماضية مع شريكته ومؤلف مقرب من دائرة ترامب.

كما اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بتسريب هذه الرسائل بشكل انتقائي إلى وسائل الإعلام، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن "هذه الرسائل لا تثبت شيئا سوى أن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ".